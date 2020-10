Sandrine LE BANNER

Https://www.sophro-holistique-metamorphose.com

L'aide et l'écoute sont des facteurs essentiels de ma vocation professionnelle : apporter un soutien neutre et bienveillant, proposer des solutions efficaces et permettant d'acquérir l'autonomie dans sa manière d'aborder la vie.



Diplômée en Sophrologie / PNL, certifiée en Brain Gym (ou gymnastique du cerveau: pour les apprentissages, rééquilibrage des hémisphères cérébraux...), formée en EMDR (libération émotionnelle post trauma).

Praticienne et Formatrice en Massage Métamorphique,

Conférencière et Auteure des livres :

- La Métamorphose, Le Massage Métamorphique, Prénatothérapie

- Libérez Vos Rêves, Le Phoenix

- Divagations poétiques d'une adolescente mélancolique



Je vous propose des séances individuelles et/ou collectives :

- accueil au 970 rue Principale, 38850 Charavines (lundi, mercredi et jeudi)

- en visioconférence par skype ou messenger (du lundi au vendredi)



Qui suis-je ? https://www.youtube.com/watch?v=pqISGKrahkI&t=6s



