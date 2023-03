Gérante d'un espace beaux arts et loisirs créatifs qui fonctionne en autonomie grâce aux compétences des employées, je souhaite m'orienter dans la vente BtoB dans ce domaine pour aller à la rencontre des commerçants.

Mobile, organisée, dynamique et investie je suis connue et reconnue pour être force de vente et de conseils.

Mon expérience et mon caractère feront de moi l'atout d'une société qui cherche à développer la vente de produits spécalisés.