Sandrine MARQUEROL

Ayant travaillé pendant plus de 12 ans dans le monde de l’immobilier étudiant, occupant un poste de gestionnaire pendant 10 ans, puis celui de gestionnaire confirmé au sein d'un grand groupe à Valence, je cherche actuellement un poste me permettant de mettre à profit mes compétences, mon dynamisme ainsi que mon sens de la rigueur et de l'organisation.

Autonome, humaine, impliquée et motivée sont à mon sens mes principales qualités.



Au cours de ma précédente expérience professionnelle, j’ai pu développer mon sens du relationnel du fait de mon lien directe et privilégié avec les locataires mais aussi les propriétaires des résidences que je gérais.



J'aspire à trouver une complicité dans un cadre de travail convivial et favoriser l'échange et la communication entre les différents services et étudierai donc toutes opportunités qui me seraient offertes.