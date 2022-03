J'ai un grand intérêt vers l'environnement, les énergies et le développement durable et j'ai des connaissances autour de ses sujets ainsi que sur la gestion des déchets, les énergies renouvelables, les procédés, le traitement des eaux, les études d'impact et d'autres sujets transverses.



Je suis diplômée de l'école d'ingénieur généraliste des Mines de Nantes dans la filière Génie de l'Environnement. J'ai terminé en Mars 2014 une formation double diplômante à l'école polytechnique de Montréal dans laquelle j'ai obtenu un master recherche dans le département génie chimique.



Domaines et compétences: Environnement, Écotoxicologie, Études d'impact, Développement durable, RSE, Analyse de cycle de vie, Conversion de la biomasse, Gestion des déchets, Méthanisation/Gazéification/Pyrolyse/Combustion, Géothermie, Traitement des eaux, Mécanique des fluides, Transferts thermiques, Chimie des réacteurs, Energie solaire, Problématiques énergie/climat.



Profil LinkedIn : https://www.linkedin.com/pub/sandrine-marty/3b/358/219



