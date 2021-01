Sandrine MINSAC (ROSAZ)

Responsable Supply chain, Approvisionnement et Ordonnancement dans divers milieux industriels dont lindustrie automobile, jai développé depuis 20 ans des compétences spécifiques axées sur la logistique industrielle.



Mes domaines de compétences :



- Réorganisation et optimisation des différentes activités de la Supply Chain

- Management déquipes et recrutement

- Le pilotage de l'approvisionnement

- Ordonnancement et planification de la production

- L'amélioration continue des performances logistiques : maîtrise des taux de service, plans d'actions correctives, plan de progrès, consolidation des processus, création et mise en place d'objectifs

- Gestion de projets logistiques

- Optimisation du stockage des produits et rationalisation des flux du magasin

- Mise en place de la migration de lERP X3

- La négociation des tarifs transports



Je suis très motivée à lidée de relever un nouveau défi et de mettre durablement au service de votre entreprise, mon professionnalisme et ma maîtrise de la technicité logistique.