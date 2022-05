Sandrine MORVAN

Enseignante dans les matières scientifiques (mathématiques, sciences-physiques et Informatiques) pour des niveaux IV et V.

Référent Informatique: gestion des pannes, des commandes, élaboration de documents d'aide à l'utilisation des outils.

Référent secteur alimentation: suivi des apprentis dans le secteur, mise en relation des apprentis et des entreprises, gestion des conflits.



Mes compétences :

Enseignement

Pédagogie

Organisation du travail