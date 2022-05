Sandrine MOULET

Après un parcours professionnel assez varié, je travaille en collaboration depuis plusieurs années maintenant avec la Société ARTCOM DIFFUSION.

Spécialisée dans la réalisation de concepts novateurs et originaux dans le domaine audiovisuel, ARTCOM DIFFUSION met ses compétences à la disposition de nombreuses entreprises lors de conventions d'entreprises, congrès ou autres événements.

Son activité s'étend également à la location, vente de matériel vidéo, la création d'infodécor dynamique et réalisation de Vidéo Mapping mais aussi, au surtitrage pour les Opéras et Théâtres.

Vous pouvez découvrir plus en détail l'ensemble de notre activité sur le site :Array