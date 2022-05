Sandrine MOULIN

Alors qui suis-je ? Voilà une question dont la réponse n'est pas si facile et je ne dis pas ça seulement pour garder un mystère ... Je suis plutôt sérieuse et réservée au premier abord mais je suis animée d'une belle joie de vivre et j'ai pris l'habitude de ne pas trop me prendre la tête. Je suis très famille et fidèle en amitié. Je recherche une personne qui comprenne cela et le partage. Quelqu'un avec qui vivre la vie quotidienne tout en la pimentant et la rendant savoureuse. J'aime sortir, même si je ne le fais pas souvent, notamment le théâtre et le cinéma. Voilà j'espère que vous en savez un peu plus et que cela vous donne envie d'en connaître encore davantage !