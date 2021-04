Sandrine MOUNSESSE (SANDRINE)

Je suis à la recherche d'une entreprise en alternance BTS MCO

Dynamique et autonome sont mes qualités!



Mission occupé : Mettre en oeuvre l'accueil à la clientèle



Mise en rayon,

Noter tous les ventes dans le cahier des charges à chaque vente pour effectuer un bilan des entrants et sortants,

Réajustement des stocks,

Rangement des articles,

Validation des factures fournisseurs,

Pointage des fiches hebdomadaires,

Validation des contrats d'intérim,

Accueil des clients fournisseurs,

Traitement du courrier,

Création de Mug, portes-cléfs et magnet,

Développement des photos,

Création bon de commande,

Enregistrement des colis GifiWeb