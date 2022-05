Sandrine NAKEAETOU BRY

En recherche d'emploi

- pour un poste d'assistant en gestion locative immobilière

- pour un poste de conseiller-commercial dans l'assurance, banque, finances,

- pour un poste chargé d'affaires ou d'assistant marketing-commercial dans la grande distribution et l'industrie,

- pour un poste de responsable commercial dans le BTP



En effet, grâce à l'immobilier, j’ai acquis une grande maîtrise de soi car les enjeux sont importants et l’activité cyclique. Respectueuse de l’éthique de la profession, je fais preuve d’une grande discrétion quant aux dossiers qui me sont confiés. Je dispose également d’une excellente capacité de communication à différents publics et d'une capacité d'adaptation à différentes situations.



D'un tempérament commercial, autonome et réactif, ma rigueur et mon dynamisme m'ont permis d'être force de conviction auprès de mes interlocuteurs. Ma capacité de travail et ma persévérance m’ont permis de progresser dans mes fonctions et dans mes responsabilités.



A présent, je souhaite conquérir d’autres marchés et apporter ma contribution à une société dynamique.

Mail: sandrine.nbry@mail.pf



Mes compétences :

Négociation

Immobilier

Droit immobilier

Vente

Administratif

Formation commerciale

Gestion de la relation client

Autonomie

Travail en équipe

Dynamique

Conseil commercial

Prospection commerciale