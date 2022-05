Bonsoir Honorable recruteurs,

Je m'appelle Sandrine Nando Lotse, j'ai 28 ans. Je propose mon expertise dans les domaines suivants :

-Contrôle de qualité

- recherche et développement

En effet je suis titulaire d'un Bachelor en sciences et technologies Agro alimentaire , obtenus dans la prestigieuse faculté d'agronomie de Reggio d'Emilie en Italie et presentement ,je suis en fase terminale d'un cursus de Master à l'Université de Milan. Je Suis une personne Fiable , tres travailleuse , énergétique, innovatrice , créative ,qui vise l'amélioration continue et la perfection pour l'obtention de résultats excellent dans tout les entreprises . Je suis grande admiratrice de la norme ISO 9001 affilié avec le Lean thinking ,norme et principe applicables dans tous les domaines , même en étudiant.je suis passionnée du monde des affaires et de l'entreprenariat en m'a qualité de Coach Motivatrice Counsellor ma vocation initial et artistist écrivains de musique et chanteuses , je suis polyvalente , très ouverte et pleine d'autres ressources a découvrir et toujours en découverte.

Je donne ma disponibilité immédiate.

Merci pour l'attention

Bien Cordialement

Sandrine Nando Lotse



Mes compétences :

Technologie Alimentaire

Biochimie

Digital Communications