Recherche un poste de Secrétaire Médicale. Expérience de deux ans dans le milieu social en tant qu'aide à domicile au sein de l'ARAST (Service à la personne, ménager ). Dynamique, sérieuse et Responsable, disponible immédiatement . Diplômé du BAC sciences médico et social et du BEP CAP petite enfance.



Mes compétences :

Suivi, classement et l'archivage des dossiers médi

Bureautique

Accueil téléphonique et physique des patients

Animation de groupes