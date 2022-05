Sandrine NGOHAGBE

J'ai intégré le groupe Fives en 2004 en tant qu’assistante projet. Au cours de ma mission, j'ai été sensibilisée aux problématiques cash et sécurisation du financement dans le cadre de contrats d'équipements à moyen et long terme.

Dans l'optique d'une reconversion et évolution professionnelle, j'ai repris mes études afin de m'orienter vers ce domaine.

Trésorier junior pendant deux ans, je suis aujourd'hui Responsable cash management et m'occupe à ce titre de gérer au quotidien la liquidité du groupe.

Je suis également en charge du système d'information trésorerie et à ce titre j'ai géré la migration vers le protocole EBICS pour les entités françaises et la mise en place du SEPA en lien avec la DSI Groupe



Mes compétences :

Gestion de projets techniques

Formation adultes

Kyriba