Sandrine Nicole Jeannot, promotrice indépendante Vi, vous accompagne.

Vous souhaitez :

- Perdre du poids

- Maintenir votre poids

- Avoir la forme

- Avoir plus d’énergie

Ma mission : Vous soutenir via un programme forme et minceur complet et efficace.

Sandrine Nicole vous accompagne dans votre transformation physique et vous aide à retrouver votre équilibre alimentaire. Vous n’avancez pas seuls.

Avec Vi, nous valorisons un mode de vie sain. Nos programmes sont simples, abordables et accessibles à tous.

Les maître-mots de Sandrine Nicole et de Vi :

- Vie – Forme – Prospérité

- Liberté d’entreprendre