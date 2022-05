Sandrine NICOUD

Je suis actuellement une formation d'assistante administrative polyvalente, et je recherche actuellement un stage de gestionnaire de paie, du 18 mars au 8 avril afin de valider cette formation.

Passionnée par les chiffres et le droit du travail, intégrer un service paie serait pour moi une véritable opportunité, je pourrais asseoir mon expertise métier et mettre mon savoir-faire au service de l'entreprise et ses collaborateurs.



Mes compétences :

Management

Comptabilité générale

Administratif

Bureautique

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel