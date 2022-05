Sandrine NJINE

Ma mission chez BP2S, filiale de BNPParisbas (Corporate Trust Services : CTS) a été très enrichissante et m'a permise d'enrichir le panel de mes compétences techniques et de coordination.



Interlocutrice de CTS auprès de Innovation Technlogie & Processus Services (ITPS : direction centrale des systèmes d’information de BNP Paribas), j'ai participé aux comités du suivi opérationnel des incidents de production.



Par ailleurs, j'ai contribué à la diffusion des pratiques et procédures entre la mise en oeuvre et les IT de CTS pour fiabiliser les interventions sur l’infrastructure (Projet PACS).



Parallèlement, j'ai été amenée à effectuer le support de niveau 1 de production ainsi que le suivi des incidents de production, en délivrant périodiquement l'état d'avancement de la résolution des incidents de production ( "facilitateur" IT/ MOA concernant les points bloquants).



L'installation de patchs correctifs de production dans des environnements d'homologation faisait également partie de mon quotidien.



J'ai également entrevu l'aspect décisionnel du métier des titres, car j'ai développé des rapports Cognos Impromptu destinés aux chargés de compte BP2S; retraçant le « reporting» de l’actionnariat au nominatif pur des sociétés émettrices de titres.



