Bio-informatique :

Inparanoid multiparanoid, BLAST, ClustalW. Alignements de séquences, fouilles des banques de données, construction d'arbres phylogénétiques, étude de l'expression différentielle des gènes



Publication(s) :

A long-brach attraction artifact reveals an adaptive radiation in Pseudomonas.Molecular Biology and Evolution. Josselin Bodilis, sandrine NSIGUE MEILO, Sylvie Barray





Mes compétences :

PHP

Symfony

ClustalW

Blast

Talend Open Studio

Java j2ee

Phylogénie

MySQL

Bio-informatique

Génomique

Agile

Struts

Oracle

Perl