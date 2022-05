Sandrine OLIVIER

Après plusieurs années passées dans la logistique et le transport, je souhaite donner un nouvel essor à ma carrière et je recherche de nouveaux projets et domaines à découvrir.

Sérieuse, motivée, polyvalente et rigoureuse sur mon poste, je souhaite intégrer une équipe dynamique partageant un esprit d'équipe engageant.

L'utilisation des langues étrangères telle l'anglais ou l'italien serait un plus.

L'environnement d'Aix-en-Provence et son bassin d'activités me seront une garantie d'une qualité de trajets optimale.





Mes compétences :

Autonomie

Aptitudes relationnelles

Organisation du travail

Microsoft Excel 2010

Microsoft Word 2010

Microsoft Word

Microsoft Excel