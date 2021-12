Le site WWW.COTRAITANCE.COM a été créé avec l' objectif de faciliter et de dynamiser les relations inter-entreprises, et ainsi créer des partenariats solides et riches. Pour cela, l'équipe de Cotraitance.com, sa présidente, Sandrine Oudol, en tête, offre à ses clients un véritable réseau professionnel sur lequel il est possible de déposer gratuitement demande de devis ou annonce. Vous trouverez toutes les réponses à vos questions sur http://www.cotraitance.com A bientôt sur notre site.



Mes compétences :

Sous traitance

Industrie

Bâtiment