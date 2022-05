Sandrine OUHOGNONWON

Titulaire d'une maîtrise en droit judiciaire privé, je me suis découvert une passion pour le monde des affaires et surtout une vocation dans l'administration des ressources et la définition de stratégies de développement.

Aujourd'hui, je travaille dans une boite spécialisée dans les TIC à savoir tout ce qui concerne les applications web ou mobile et tout service lié à l'informatique.

Cet environnement en perpétuel mouvement vers l'innovation, nous impose à mon équipe et à moi des mises à jour constantes de nos connaissances. Ce qui fait que les besoins de nos clients sont efficacement et durablement comblés.