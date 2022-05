Sandrine P.

Avec une double compétence d'assistante polyvalente en gestion de PME et d'esthéticienne, je souhaite pouvoir combiner les 2 domaines et intégrer une entreprise de cosmétiques, bio de préférence.



Si j'aime énormément mon métier d'assistante, le domaine des cosmétiques, et son travail sur la peau me passionnent.



Intégrer une entreprise de cosmétiques me permettrait de lier les deux, pour ma plus grande satisfaction



Mes compétences :

SAP R/3

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Adobe Photoshop

ERP Genesys de Everwin

Microsoft Word