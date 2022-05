Sandrine PAGÈS

Depuis maintenant 13 ans, j'ai pu exercer plusieurs métiers dans différents secteurs souvent à l'international. Je parle 2 langues étrangères : Anglais, Espagnol et j'ai des notions d'Allemand.

Je m'adapte très vite à toute nouvelle situation professionnelle et aime relever de nouveaux Challenges dans des entreprises dynamiques!



Mes compétences :

Marketing opérationnel

Approvisionnement et gestion des stocks de pr

International project management

Logistique internationale