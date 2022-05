Artiste peintre ayant son atelier à Paris dans le 20 ème arrondissement.

Mon univers pictural est figuratif, je peins des corps souvent nus et des visages. Je suis aussi passionnée de danse et je suis spécialiste du croquis en mouvement.

Je fais des happenings et mélange souvent musique et danse dans mes vernissages.





Mes compétences :

Croquis

Danse

Dessin

Musique

Peinture