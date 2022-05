Sandrine PALLIER

Mes expériences professionnelles font que je suis tout à fait apte à occuper cette fonction.



Ma bonne maîtrise de l'oral et de l'écrit, fait que je peux assurer le lien avec vos clients, vos fournisseurs et vos représentants.



Disponible, organisée, rigoureuse et discrète sont des qualités personnelles que je possède et que je souhaite mettre à votre service, tout comme mes excellentes relations humaines et de communication.