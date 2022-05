Sandrine PALLUD

1998 - 1999 : Assitante débutante Audit au Cabinet Sabatier à Paris (75)



1999 - 2008 : Assistante confirmée, puis chef de mission Audit et Commissariat aux Comptes au Cabinet SR Conseil à Chambéry (73).



Depuis octobre 2008 : Actionnaire Département Audit Marché National chez KPMG (Bureau de Meylan)

Je suis actuellement en charge d'un portefeuille PME et groupes de PME dans tous secteurs d'activité (industrie, alimentaire, start-up, sociétés de capital risque, etc.)



Mes compétences :

Audit

Commissariat aux comptes

Comptable

Expertise

Expertise comptable

Manager

Management