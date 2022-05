Sandrine PAMOU

Entreprenante, dynamique avec un grand sens du relationnel, mes multiples expériences ne cessent d'accroitre mon professionnalisme dans la gestion des projets marketing ( Etude de marché, enquête de satisfaction, opération de trade marketing, projet PLV, organisation des évènements tels journées portes ouvertes, salons, élaboration des dossiers marketing / de sponsoring /ou de partenariat des événements tels les concours de beauté, des concerts...). Mon secret : la détermination et la positive attitude.



Le travail bien fait et la satisfaction du client sont les garants de ma prospérité dans le monde du business. N'hésitez pas à me contacter, suis toujours ouverte aux nouvelles opportunités.