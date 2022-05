Sandrine PASCAL

Bienvenue à tous les visiteurs



Après 22 ans passés au sein d'une agence commerciale spécialisée dans la vente et le sav de matériel de sécurité, j'ai concrétisé l'intérêt que je porte à la mission de service public, en réorientant mon projet professionnel vers les métiers de la fonction publique territoriale.



Je suis désormais Adjointe Administrative dans la mairie d'une commune de 2500 habitants. Dans cette structure, je peux mettre à profit mes capacités d'organisation et de coordination, ainsi que l'enseignement reçu durant ma formation diplômante, DU Carrières Territoriales en milieu rural.





MES DOMAINES DE COMPETENCES



¤ Organisation ¤

- Élaboration et optimisation des méthodes de travail.

- Anticipation et gestion des priorités et des délais d'exécution.

- Gestion administrative & logistique événementielle des relations clients (ex. journées promotionnelles, salons professionnels, visites clients).

- Gestion d'agendas partagés.



¤ Communication ¤

- Interface de communication interne & externe,

- Gestion de la circulation de l'information (messages, mails, diaporamas, affichage, notes internes).



¤ Qualité Hygiène Sécurité & Environnement ¤

- Coordination et préparation des audits de certification ISO9001 et UIC/MASE : de l'analyse du référentiel et mise en place des actions correctives, à l'entretien avec l'auditeur.

- Prise en charge & traitement des demandes Q.H.S.E. (ex. audits, plans de prévention sites clients, dossiers sécurité).

- Gestion des équipements de protection individuelle et des contrôles de sécurité (extincteurs, installation électrique).



¤ Support administratif ¤

- Constitution des dossiers de réponse aux appels d'offres & marchés publics.

- Création & mise à jour de tableaux de bord et fichiers de données.

- Gestion des réunions de travail : convocations, logistique salle de réunion, rédaction compte-rendus.

- Gestion des fournisseurs & transporteurs : identification des besoins, choix des prestataires, contrôle livraison ou exécution, validation de la facturation.

- Réservation transports & hébergements du directeur et des collaborateurs.

- Publipostage, jusqu'à 400 destinataires.

- Veille documentaire.

- Accueil et secrétariat général de mairie.

- Gestion du cimetière et de la procédure de reprise des concessions en état d'abandon.

- Mandatement et transfert à la Trésorerie par portail DGFIP.

- Enregistrement des actes d'Etat Civil.



¤ Gestion du personnel (18 salariés) ¤

- Suivi des absences avec élaboration de plannings.

- Recrutement, formation, et animation d'une équipe de 3 secrétaires.

- Suivi des formations & habilitations du personnel.

- Connaissances en droit du travail et statuts de la fonction publique territoriale.



Mes compétences :

Organisation du travail

Communication interne

Gestion de projet

Tableaux de bord

Gestion fournisseurs

Réception d'entreprise

DOE

Internet

Gestion Rh pour le personnel local et itinérant

Appels d'offres

Planning des absences

Gestion des délais

QHSE

Salons professionnels

Travail en équipe

Travail en binôme

Gestion des commandes

Résolution des litiges

Veille documentaire

Mailing

Word

Excel

Powerpoint

Outlook

Lotus notes

Vente Partner

Sauveteur Secouriste du Travail

Prévention des risques

Coordination

Sécurité

Mandatement

Législation funéraire

Urbanisme

Accueil physique et téléphonique

Etat civil

Statuts de la FPT