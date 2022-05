Sandrine PASCHE

Grâce à mon emploi actuel, j’ai pu acquérir une solide expérience dans la gestion de projets complexes, ces derniers évoluant dans un environnement compétitif et souvent incertain. De même, en dirigeant des équipes transversales au cours de projets à l’échelle mondiale, j’ai eu un premier aperçu des responsabilités d’une position managériale.



Enfin, j’ai acquis une large expérience dans les domaines du marketing et de la communication à travers différents postes notamment dans la gestion d’activités promotionnelles (B2B et B2C) ainsi que dans le développement de packaging et d’outils communicationnels.