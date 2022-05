Sandrine PATOUILLET

De formation commerciale et ayant aujourd'hui une expérience de 14 ans dans ce secteur, je suis en mesure d'affirmer que je suis une commerciale confirmée.



Dynamique, courageuse et positive, j'ai un goût prononcé pour les challenges.



Mes points forts sont d'une manière certaine mon sens commercial, mon professionnalisme et mon sens développé de la relation client.



Mes compétences :

Action commerciale

Prospection commerciale

Négociation commerciale

B2B

Stratégie commerciale

Relations clients

Gestion des stocks

Action marketing et communication