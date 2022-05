Bonjour, je suis plus pour la prévention que la répression ! Intellectuelle ( mais pas trop) et manuelle pour intérieur et extérieur des demeures à rénover.

Fonctionnaire de Police souvent en congé sans solde pour m ' épanouir en manipulant des matériaux nobles, modeler et façonner ............



Mes compétences :

Gastronomie