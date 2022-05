Sandrine PEREIRA DIOGO

Mon parcours professionnel s'est essentiellement construit à l'étranger et plus particulièrement à Lisbonne au Portugal.

Issue d'une formation linguistique en médiation culturelle, j'ai développé mon activité dans divers domaines touchant à l'artistique: spectacle vivant et cinéma.

Je me suis tout d'abord orientée vers la production et la diffusion d'événements culturels et ensuite vers la production/régie de tournage.

De retour en France, je cherche à ce jour à développer mon réseau sur l'hexagone et au-delà des frontières en mettant à contribution mes compétences professionnelles et mon réseau à l'étranger si besoin.

Mes atouts: ma détermination, mon empathie, mon dynamisme, ma réactivité face aux imprévus de mon métier et mon adaptation.

Ayant évolué à l'étranger et possédant des compétences linguistiques et professionnelles spécifiques, les maisons de production m'ont plusieurs fois sollicitée pour la coordiantion de production et la régie de projets prévus en Espagne et au Portugal.