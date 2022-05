Sandrine PESCHAUX

Deuxième acteur mondial en ressources humaines, Randstad accompagne chaque année en France 40 000 entreprises dans leurs besoins en recrutement et propose à plus de 270 000 candidats des postes en CDI, CDD et intérim.



Consultante au sein de l'agence de Gisors, située au 65 rue de Vienne, j'ai notamment pour mission d'être à l’écoute des attentes de nos clients et de nos futurs clients pour les aider dans leurs processus de recrutement.



Mes compétences :

Recrutement

Ressources humaines