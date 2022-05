Une secrétaire n'est plus seulement la personne s'occupant du courrier et du téléphone; c'est surtout le premier contact d'une entreprise, c'est donc sur ses qualités d'accueil et d'écoute que reposera la première opinion d'un client.



Mes compétences :

Microsoft Office

Internet

Logiciel Crypto

Lotus Notes

20.20Fusion