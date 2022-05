Sandrine PETIT-SEVRAIN

Coordinatrice logistique spécialisée sur les produits agro et phyto sanitaire classés Seveso III depuis 6 ans. Je connais parfaitement SAP et Sales-force.

Mes principales compétences sont les méthodes d'optimisation de planification|, l'analyse des besoins, la gestion des litiges et l'anticipation des ruptures de stocks

J’ai également de l’expérience dans la planification d'inventaires et la gestion de logistique inversée ; j'ai, entre autre, organisé des retours clients et retours carry-over vers les usines de productions soit 70 000 doses, 70 camions. L'objectif qui était de traiter ces retours sur 3 mois à été réalisé et réussi dans les délais fixés.

Pour mettre à jour mon expérience j'ai suivi des formations de logistique et supply-chain management, de gestion de stocks et approvisionnement, d’organisation de production et management des opérations. Je maîtrise un anglais scolaire

Mon projet aujourd’hui serait d'intégrer une société qui me permette d'exprimer pleinement mon potentiel.



Mes compétences :

Supply Chain

Requirements Analysis

Logistics Management

Invoicing > Payment of Invoices

Sales Assistance

Commodities

Road Freight

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

SAP

SAP ERP

Sage Accounting Software

Salesforce.com