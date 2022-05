Sandrine PEYRAT-KACZOROWSKI

Après une thèse en synthèse organique dans le domaine de la chimie des sucres et des nucléosides, j'ai développé des compétences en chimie des polymères (polymérisation anionique et radicalaire) lors de mon post-doctorat au CNRS. J'ai également participé aux études physico-chimiques et biologiques des polymères synthétisés.



J'ai ensuite intégré le groupe L'Oréal pour plusieurs CDD. Au sein de la recherche avancée, j'ai développé et mis au point la synthèse de nouveaux polymères pour des applications cosmétiques. J'ai également mis en place et réalisé des tests de premières intentions sur supports modèles afin d’évaluer rapidement les propriétés des polymères synthétisés.



Forte de ces expériences, je suis aujourd'hui Responsable de l'unité Chimie chez SILAB.



Mes compétences :

Gestion de projet

Recherche et Développement

Chimie

Cristallographie

Synthèse organique

Informatique