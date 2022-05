Sandrine PEYTAVIN

Employée depuis juillet 1990 au sein d'un cabinet immobilier situé à Aix en Provence, l'agence Alberta, sous la direction de son fondateur jusqu'en juillet 2013 en qualité d'assistante de direction.

Puis, en charge du service de Gestion locative après le rachat du cabinet par Lionel Gamarra.

25 ans d'expérience et des compétences acquises en gestion de copropriété, location et gestion immobilière, transaction.

Tutrice de 3 employées en alternance BTS Professions Immobilières

VAE en 2012 : Obtention du BTS Professions Immobilières.



Mes compétences :

Location et administration de biens

Assistante de copropriété