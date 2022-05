Sandrine PIALAT

Confiez votre "administratif" à une assistante indépendante à votre écoute et gagnez ainsi en productivité... consacrez-vous à votre cœur de métier, donnez un nouveau souffle à votre entreprise... SOS-SERVICEONLINE Propose ses services en assistance administrative, secrétariat courant, montage de dossiers (Marchés Publics), ainsi que pour les Particuliers une aide informatique et bureautique.

Nouveauté 2015-2016 : Accompagnement et aide à la création d'entreprise, Écrivain Public.

Références : AXIANS, VINCI, BD RAIL SERVICES, ECOMODAL, MURA Peintures, SAMCONCEPT... Associations... et particulers...

Zone d'activité : le bassin d'emploi Marseille-Aubagne-La Ciotat. |Array



Mes compétences :

Gestion de projet

Mise en place de procedures

Outils de pilotage et d'optimisation de la pr

Management

Tableaux de bord

Gestion administrative dossiers

Gestion administrative du personnel

Lotus domino developpement bases

Formation bureautique

Coordination projet

Organisation du travail

Plannification de chantiers

Coordination d'équipes

Secrétariat administratif

Réponse aux appels d'offres

Marchés publics