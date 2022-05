Sandrine PICHON

Bénéficiant d’une expérience terrain de plus de 20 ans acquise en milieu industriel (principalement dans les domaines de l’électronique, de la parfumerie/cosmétique et pharmaceutique) et diplômée d’un master QSE, je me suis lancée dans le développement de mon activité en tant qu’indépendant.



Mon expérience terrain, ma rigueur et mon professionnalisme, ma passion pour ce métier et ma motivation sont autant d’atouts que je souhaite utiliser pour vous accompagner dans vos projets durables Qualité Sécurité Environnement.



Que vous soyez une TPE, PME, associations ou collectivités locales, artisans ou petites ERP,

vous pouvez dès à présent me contacter soit par mail (sandrinepichon@capse-sp.com), soit par téléphone au 0615669224



Mes compétences :

Qualité

Sécurité

PCR

Audits QSE

Environnement

Gestion des déchets

Ergonomie

Management

Formation

Développement durable