Sandrine PICOT

Afin de vous accompagner efficacement au quotidien, votre responsable comptable doit savoir gérer l'aspect administratif et fiscal de l'entreprise avec rigueur, organisation et sens des responsabilités, c'est pourquoi je vous propose ma candidature à ce poste.



En effet, cela fait quinze ans que je m'investis dans ce métier au côté des entreprises, participant à leur développement, en gérant les différentes tâches comptables (de la saisie jusqu'au bilan) ainsi que la fiscalité et le contrôle de gestion.



De plus, ce métier exige une parfaite polyvalence et connaissance des entreprises mais aussi une vraie curiosité, afin de se tenir informée des évolutions de la loi et de les respecter; cela me permettra d'être à l'écoute de vos besoins et de pouvoir vous apporter des conseils précis (en fiscalité, gestion ou en droit)



Enfin, mes aptitudes en informatique, ma capacité d'adaptation et ma facilité à m'intégrer au sein d'une équipe me permettront de répondre rapidement de m'intégrer à votre personnel et de pouvoir collaborer ensemble à la bonne marche de votre société.



N'hésitez pas à me contacter, je reste à votre disposition pour toutes informations complémentaires ou pour nous entretenir de vive voix de notre future collaboration.



Mes compétences :

Comptabilité analytique

Comptabilité générale

Bilan et situations

Calculs et écritures des provisions de fin d'exerc

Crédit Impôt Recherche

Saisie comptable

État de rapprochement

Déclaration Fiscale

Gestion de trésorerie

Contrôle de gestion

Budgétisation

Liasse fiscale

Reporting

Bureautique