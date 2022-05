Sandrine PIERROT

Formateur en Design Graphique



INGENIERIE et ANIMATION :

- Indesign

- Photoshop web design

- Photoshop édition / print

- Photoshop Illustration

- Illustrator web design

- Illustrator édition / print

- Illustrator signalétique / packaging

- PPT Concevoir une nouvelle présentation

- Présenter son travail de création







Directrice Artistique



CREATION :

• Identité visuelle : logotypes, chartes graphiques, illustrations

• Print : affiches, brochures, dépliants, flyers, impressions grand format

• Design d'espace : Signalétique, Habillages d'espaces et PLV

• Webdesign : applications et web





ORGANISATION :

• Gestion d'équipe et des projets, suivi de fabrication, relation client



www.graphiste-crea.com



