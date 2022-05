Sandrine PIGEOT

Pendant 15 ans, j'ai évolué dans le domaine de la Relation Clients et l'Administration des Ventes pour des filiales de multinationales. Aujourd'hui, je mets à profit les connaissances acquises sur le monde de l'entreprise, les différents métiers, et mon envie de communiquer, pour servir un projet professionnel plus orienté vers l'humain: le conseil et l'accompagnement.

Au cours de mes différentes missions, j’ai beaucoup travaillé de façon transversale, en interne avec les différents services de l’entreprise (Commercial, Finances, Achats, Marketing, Support etc.) et en externe avec les clients et les partenaires (logistique, experts comptables et avocats).

J’aime progresser dans un environnement multiculturel, international, et je recherche la variété des responsabilités. La dimension humaine et l’aspect relationnel sont des notions très importantes pour moi, tant dans la collaboration en interne que dans l’approche clients.

Organiser, coordonner, communiquer sont mes maîtres-mots.





Mes compétences :

Gestion du stress

Communication

Performance