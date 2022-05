Sandrine PINCEAUX ET CAMAIEUX

Après un parcours professionnel Hôtelier et Immobilier j'ai décidé de revenir au métier qui me passionne depuis toujours, la décoration d'intérieur. J'ai intégré une école d'Art Appliqué à Nice en 2007 et après 2 années d'intense formation et un diplôme j'ai crée mon entreprise Pinceaux & Camaïeux en 2010.



Décoratrice et conceptrice d'intérieur, je vous conseille pour tous vos projets de décoration de votre intérieur et de vos locaux professionnels, du simple relooking aux projets les plus ambitieux.



Ensemble nous étudions vos goûts et vos envies et nous travaillons ensuite à créer un style qui vous ressemble.

Pour une visite conseil de 2h00 à domicile ou pour la remise d'un "projet clés en mains", n'hésitez pas à me contacter.



Membre de l'UFDI (Union Francophone des Décorateurs d'intérieurs) et membre BNI Cannes International.



Mes compétences :

Conception

Design

Décoration