Sandrine PITON

Le groupe 37DEUX c’est l’alliance de 3 entités, pensées et crées dans le but de répondre à tous vos besoins en terme de récompenses, stimulation, fidélisation….



Puisque récompenser est notre métier, nous avons créé 37DEUX la boite à Com, une solution cadeaux clef en main pour fidéliser vos clients, stimuler vos forces de vente et animer vos réseaux.



Mais le Groupe 37DEUX, c’est aussi OPEN DREAM la boîte à cadeaux, un coffret cadeaux entreprise ! Un écrin, une clé USB, un coffret personnalisé… un monde de cadeaux !



Sans oublier 37DEUX VOYAGES la boîte à incentive, une Agence de Voyages B2B pour du tourisme d’affaires proposant des incentives, des séminaires, des jeux concours, Team building, une billetterie d’affaires ….



Mes compétences :

Marketing

Vente B2B

Management

Newsletter

Email marketing

Recrutement

Fidélisation client

E-commerce

Webmarketing

Animation des ventes