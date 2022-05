Sandrine PLATIAU VIGNOLLE

Free lance confirmée en aménagement d'intérieur, plus de quinze ans d'expérience dans le domaine du retail, de la PLV et de la décoration, je suis actuellement à la recherche de nouvelles opportunités et missions .



Autonome mais avec une forte capacité d'adaptation à différents milieux de travail, mes domaines sont :

- conseil client et mise au point créative des concepts



- planches tendances : recherches coloris, matériaux, esquisses



- aménagement d'espace de vente : recherche de fournisseurs, élaboration de solutions techniques, respect du budget et des normes techniques



- exécution de plans techniques et de détails sur Autocad



- conception des plans en rendu 3D réaliste ( Sketchup)



- détails mobilier



- assistante technique sur des projets « charrette »



Mes compétences :

Adobe Creative Suite 5

AutoCAD

Sketch up pro