Sandrine PLOCIENNIK

MON MOTEUR : SE DONNER TOUS LES MOYENS POUR RELEVER LES DEFIS



Pendant plus de 15 ans, j'ai assisté et valorisé des dirigeants d'entreprises dans la mission de coordonner et optimiser leurs actions.



Que ce soit en qualité d'Assistante de Direction Générale, de Direction Commerciale ou de Projets, le dynamisme, le sens des priorités et de la réactivité en plus du sens de la discrétion et de la disponibilité : c’est de cette manière que j’aime et conçois mon travail.



J’attache un intérêt tout particulier à la rigueur de mon travail ainsi au de l'équipe qui m'entoure.



Je prétends que mon rôle consiste à être l’interface privilégiée entre les membres de la Direction et ses interlocuteurs tant intérieurs qu’extérieurs.

BREF, UN BRAS DROIT DYNAMIQUE ET EFFICACE.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook