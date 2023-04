Sandrine PONNELLE

J'ai 2 activités.

La 1ère est alimentaire : je suis secrétaire médicale.

Et comme j'aime voyager er me faire plaisir, ma 2ème activité est mon activité loisirs. En parallèle e mon activité de secrétaire, je suis indépendante dans le secteur du bien-être ce qui me permet de voyager et faire des cadeaux à mes enfants sans toucher au budget familial.



Je constitue une équipe d'indépendants que je forme et coache au quotidien pour leur permettre à réaliser leurs rêves.