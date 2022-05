Sandrine POTIRON

Je suis actuellement en recherche d'emploi pour un poste de dessinatrice d'exécution sur le logiciel AutoCAD.

Grace à l'AFPA de Toulouse j'ai pu me remettre à niveau sur ce logiciel au mois d'octobre. Jusqu'au 14 novembre 2014 je suis en stage au Conseil Général au service de la Programmation Immobilière.

Suite à ce stage je dois trouver rapidement un travail car je suis le seul revenu de mon foyer avec mes deux enfants (scolarisés au collège et prenant les transports en commun). Je suis disponible immédiatement, motivée pour apprendre et accepte la polyvalence pour peu que les taches demandées soient explicites.