Sandrine POTTIER

J'ai développé de par ma formation universitaire, des connaissances précises dans les domaines juridique,fiscal et de la gestion de patrimoine.Mes expériences professionnelles m'ont permis de mettre à profit ces connaissances et également d'acquérir une maturité professionnelle.

De nature dynamique généreuse et optimiste, j'aime relever les défis.



Mes compétences :

Banque

Défiscalisation

DEFISCALISATION IMMOBILIERE

Droit

gestion de patrimoine

Immobilier

Investissement

juriste

Motivée

Rigoureuse

Rigueur