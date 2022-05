- Traitement et comptabilisation des factures après rapprochement avec les bons de livraison

- Gestion des fournisseurs

- Gestion des Note de Frais

- Analyses mensuelles, trimestrielles et annuelle (Grand Livre, FNP et CCA)

- DADS 2 / Déclaration AGESSA et MAISON DES ARTISTES

- Bonne maitrîse de SAP