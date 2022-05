Sandrine PRADIER

Indépendante, ma société propose 2 activités distinctes :

. en tant qu'experte BI (en informatique décisionnelle). Mes expériences et mes diplômes m'ont forgé une solide spécialité en pédagogie et en accompagnement des équipes clientes (utilisateurs et informaticiens).

. en tant qu'ergothérapeute libérale, évaluatrice en technologies pour l'autonomie, diplômée en gérontechnologies (DIU) et Education Thérapeutique en gériatrie (DU en cours).

Aussi à l'aise en MOE qu'en MOA, j'ai une préférence pour des situations demandant une grande autonomie et/ou complexité, avec communications importantes. Ce qui ne signifie pas du tout que je préfère travailler isolée !



Je suis particulièrement à l'aise dans les projets de changement... avec efficacité, pédagogie et douceur sur des thématiques diverses.



Par ailleurs, je suis passionnée de e-santé autour des Dispositifs Médicaux Communicants et j'effectue de la recherche dans ce domaine. Le projet BeeTree est issu de cette recherche.







Mes compétences :

Gestion de projet

Décisionnel

Consultant

BI

Management

Formation

Business Objects